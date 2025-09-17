Sky News: у Путина появился тайный козырь против Великобритании

Доктор Сидхарт Каушал из RUSI отметил, что газовые трубопроводы, снабжающие дома, еще более уязвимы, так как зависят от нескольких критически важных линий. «Я думаю, что в некотором смысле трубопроводная сеть гораздо более хрупкая, поскольку здесь мы больше зависим от нескольких критически важных трубопроводов», — подчеркнул он.