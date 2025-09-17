В Эквадоре десятки тысяч человек вышли на протест против добычи золота

В эквадорском городе Куэнка свыше 90 тысяч человек вышли на протест против проекта по добыче золота. Об этом сообщил мэр города Кристиан Самора в соцсетях.
«Более 90 тысяч жителей выразили свою позицию четко и ясно. Мы потрясены реакцией нашего свободного города, который бережет землю наших предков», — написал он.
Участники акции опасаются, что разработка золотого месторождения Лома Ларга, расположенного в 30 километрах к юго-востоку от Куэнки, приведет к загрязнению воды. Население Куэнки составляет 580 тысяч человек.
Самора заявил, что планирует предложить региональному совету объявить 16 сентября Днем защиты воды и местной экосистемы парамо. Начало строительства шахты запланировано на конец текущего года.
Канадская компания Dundee Precious Metals получила экологическую лицензию на разработку месторождения в июле.