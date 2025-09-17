Ричмонд
В Алатау объявят ЧС из-за пожара на мусорном полигоне

Подготовлено решение акима города Алатау «Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как поясняется, объявление чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба связано с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов.

Цель документа — оповещение населения о чрезвычайной ситуации.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 12 часов дня 17 сентября.

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Алматинской области начался 15 сентября 2025 года утром и его тушат до сих пор.

Тушение пожара осложняется пожарной нагрузкой с глубиной тления на 10 метрах, изменением направления ветра. На полигоне развернут оперативный штаб, создано 6 участков тушения.

К ликвидации возгорания дополнительно привлечены силы и средства ДЧС Алматы, Шымкента, областей Жетысу, Абай, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, военнослужащие воинской части 52859 имени Мартбека Мамраева и 68303 имени Касыма Кайсенова МЧС.