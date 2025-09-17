Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 29 гектаров леса вспыхнуло в Башкирии

На территории Башкирии 329 раз вспыхнула трава.

Источник: Комсомольская правда

На территории Башкирии за последние сутки не было зафиксировано ни одного случая лесного пожара или возгорания сухой травы. Такие данные предоставила пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, с начала года в регионе произошло 14 лесных пожаров общей площадью свыше 29 гектаров, а также зарегистрировано 329 возгорание сухой растительности, которое охватило 1300 гектаров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.