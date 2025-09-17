Ошибки в расчетах и последние слова экипажа: новые подробности крушения Ан-24, где погибли десятки людей

В отчете говорится, что в течение трех секунд — с 12:56:41 по 12:56:44 по местному времени — звуковой регистратор зафиксировал предупреждение одного из членов экипажа: «Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…», после чего запись внезапно прервалась. «В 12:56:44 была завершена запись аудиоинформации бортового самописца. С 12:58:38 диспетчер неоднократно пытался связаться с экипажем по радиоканалу, однако попытки не увенчались успехом — ответа получено не было», — приводят журналисты выдержку из документа.