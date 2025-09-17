Прокурор Усть-Каменогорска попал под следствие

В соцсетях появилась информация о том, что полиция возбудила уголовное дело в отношении прокурора города Тимура Чакпантаева по статье 109 УК РК по подозрению в избиении подчиненных.
В прокуратуре Восточно-Казахстанской области отреагировали на сообщения.
Касательно распространяемой информации относительно сотрудников прокуратуры города Усть-Каменогорска сообщаем, что в отношении прокурора города Усть-Каменогорска проводится служебное расследование. В соответствии с Законом РК «О правоохранительной службе» он временно отстранен от должности до принятия решения о его ответственности.
В надзорном органе дополнили, что также проводились служебные расследования в отношении других сотрудников прокуратуры города.
Факты частично подтвердились и указанные сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение норм служебной этики.