Прокурор Усть-Каменогорска попал под следствие

В Восточно-Казахстанской области ведется расследование в отношении прокурора города Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

Источник: Прокуратура ВКО

В соцсетях появилась информация о том, что полиция возбудила уголовное дело в отношении прокурора города Тимура Чакпантаева по статье 109 УК РК по подозрению в избиении подчиненных.

В прокуратуре Восточно-Казахстанской области отреагировали на сообщения.

Касательно распространяемой информации относительно сотрудников прокуратуры города Усть-Каменогорска сообщаем, что в отношении прокурора города Усть-Каменогорска проводится служебное расследование. В соответствии с Законом РК «О правоохранительной службе» он временно отстранен от должности до принятия решения о его ответственности.

сказано в комментарии

В надзорном органе дополнили, что также проводились служебные расследования в отношении других сотрудников прокуратуры города.

Факты частично подтвердились и указанные сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение норм служебной этики.

дополнили в прокуратуре