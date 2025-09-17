Прокурор Усть-Каменогорска попал под следствие

Касательно распространяемой информации относительно сотрудников прокуратуры города Усть-Каменогорска сообщаем, что в отношении прокурора города Усть-Каменогорска проводится служебное расследование. В соответствии с Законом РК «О правоохранительной службе» он временно отстранен от должности до принятия решения о его ответственности.