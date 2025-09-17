Ричмонд
Обнародованы последние слова пилотов перед авиакатастрофой под Тындой

Международный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет об авиакатастрофе самолета Ан-24 под Тындой, где погибли 48 человек.

Международный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет об авиакатастрофе самолета Ан-24 под Тындой, где погибли 48 человек. В документах содержится информация о последних словах пилотов.

Речь была зафиксирована системой раннего предупреждения приближения к земле. Осталось лишь шесть слов, последнее из которых оборвалось.

«В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ: “Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…”, — следует из отчета.

Сообщается, что диспетчер пытался неоднократно связаться с бортом после получения звукового сигнала. Однако на той стороне рации молчали.

Ранее «МК» писал, что МАК опубликовал предварительный отчет о крушении Ан-24 в районе Тынды.

