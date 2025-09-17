Присяжные оправдали екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве в составе банды киллеров

Кировский районный суд Екатеринбурга на основании вердикта присяжных заседателей вынес оправдательный приговор бывшему сотруднику милиции Антону Б., которого обвиняли в совершении преступления по по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286, п.п. «а», «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное с особой жестокостью, по найму, сопряженное с разбоем и бандитизмом, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление).