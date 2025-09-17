Присяжные оправдали екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве в составе банды киллеров

Речь идет о банде киллеров-милиционеров, которая действовала в Екатеринбурге в 1999—2000 годах. Ее создал и возглавлял начальник отделения по незаконному обороту наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь. В ее состав были привлечены сотрудники милиции, в том числе Антон Б..
По версии следствия, Антон Б. участвовал в одном преступлении банды киллеров-милиционеров. 19 октября 1999 года он с другими сотрудниками милиции вывез двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в лес. Их там пытали с особой жестокостью, затем задушили. Трупы спрятали в яме.
Как сообщает пресс-служба Кировского районного суда Екатеринбурга, присяжные заседатели решили, что событие преступлений было недоказанным. Антона Б. выпустили из-под стражи в зале суда. За ним признано право на реабилитацию.
«МК-Урал» ранее писал, что главаря банды киллеров-милиционеров из Екатеринбурга осудили на 16 лет.
До этого суд признал виновным члена банды киллеров, состоящей в основном из сотрудников милиции, в нескольких убийствах.