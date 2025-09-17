Ричмонд
Присяжные оправдали екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве в составе банды киллеров

Кировский районный суд Екатеринбурга на основании вердикта присяжных заседателей вынес оправдательный приговор бывшему сотруднику милиции Антону Б., которого обвиняли в совершении преступления по по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286, п.п. «а», «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное с особой жестокостью, по найму, сопряженное с разбоем и бандитизмом, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление).

Речь идет о банде киллеров-милиционеров, которая действовала в Екатеринбурге в 1999—2000 годах. Ее создал и возглавлял начальник отделения по незаконному обороту наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь. В ее состав были привлечены сотрудники милиции, в том числе Антон Б..

По версии следствия, Антон Б. участвовал в одном преступлении банды киллеров-милиционеров. 19 октября 1999 года он с другими сотрудниками милиции вывез двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в лес. Их там пытали с особой жестокостью, затем задушили. Трупы спрятали в яме.

Как сообщает пресс-служба Кировского районного суда Екатеринбурга, присяжные заседатели решили, что событие преступлений было недоказанным. Антона Б. выпустили из-под стражи в зале суда. За ним признано право на реабилитацию.

«МК-Урал» ранее писал, что главаря банды киллеров-милиционеров из Екатеринбурга осудили на 16 лет.

До этого суд признал виновным члена банды киллеров, состоящей в основном из сотрудников милиции, в нескольких убийствах.