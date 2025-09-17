Силы ПВО за ночь сбили восемь украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь восемь украинских дронов над регионами России. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, по три беспилотника сбили над Ростовской и Брянской областями, по одному — над Воронежской и Курской областями.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.
За ночь 16 сентября силы ПВО РФ уничтожили 87 беспилотников. Больше всего было сбито над территорией Курской области и над Ставропольским краем, 30 и 18 дронов соответственно.
15 сентября беспилотник ВСУ нанес удар по служебной «газели» в селе Зозули Борисовского района. В результате атаки пострадали восемь человек, включая водителя.
Ранее БПЛА ВСУ атаковал здание действующего энергоблока Смоленской атомной электростанции. В ходе инцидента были выбиты окна во вспомогательных помещениях, включая пускорезервную котельную и холодильную станцию. Разрушений и пострадавших не было.