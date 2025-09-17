«Я знаю, где ты была вечером!»: мужчина почти год следил за бывшей возлюбленной с помощью GPS-трекера

В Ангарске произошел настоящий шпионский скандал, достойный голливудского триллера! В суд направлено уголовное дело против 43-летнего местного жителя, который устроил слежку за своей бывшей возлюбленной с помощью GРS-трекера. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР и прокуратуре региона.
— По версии следствия, мужчина приобрел через интернет-магазин GPS-трекер — специальное средство для негласного получения информации. С помощью кустарного монтажа он прикрепил устройство под бампером автомобиля «Митсубиси» своей бывшей возлюбленной, а затем на протяжении восьми месяцев спокойно отслеживал все ее перемещения через мобильное приложение на своем телефоне, — уточнили в пресс-службе ведомств.
Жертва, конечно, была в шоке, узнав о тотальной слежке. Она уверяла, что никогда не просила устанавливать какие-либо устройства на свой автомобиль. Обвиняемый, однако, вину не признает и выдвигает собственную версию событий. Дело направлено в Ангарский городской суд, где и решится судьба незадачливого «шпиона».
