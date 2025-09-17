«Я знаю, где ты была вечером!»: мужчина почти год следил за бывшей возлюбленной с помощью GPS-трекера

— По версии следствия, мужчина приобрел через интернет-магазин GPS-трекер — специальное средство для негласного получения информации. С помощью кустарного монтажа он прикрепил устройство под бампером автомобиля «Митсубиси» своей бывшей возлюбленной, а затем на протяжении восьми месяцев спокойно отслеживал все ее перемещения через мобильное приложение на своем телефоне, — уточнили в пресс-службе ведомств.