В Харьковской области уничтожен пункт дислокации специальной роты ВСУ

Спецрота состояла из бывших заключенных.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области был ликвидирован пункт размещения специальной роты Вооруженных сил Украины, состоящей из бывших осужденных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Уничтожен пункт размещения специальной роты (бывшие заключенные) 57-й бригады (ВСУ)», — сказал источник.

По его словам, работа по уточнению информации о потерях продолжается.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебрасывает из Днепропетровской области Украины на харьковское направление части одной из бригад территориальной обороны.