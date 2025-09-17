Ричмонд
Отец получил год исправработ за гибель дочери в выгребной яме в Новосибирске

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Freepik

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу об трагической гибели трёхлетней девочки. Местный житель Алексей Комаров признан виновным в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

Суд установил, что 13 июня 2025 года, в период с 12:00 до 12:52, Комаров оставил без присмотра свою малолетнюю дочь на территории частного домовладения. В это время ребёнок приблизился к выгребной яме, сдвинул пластиковую крышку и упал внутрь. Девочка скончалась в медицинском учреждении в тот же день от асфиксии, вызванной попаданием в дыхательные пути содержимого ямы.

«Приговором суда Комаров А. С. признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработка осуждённого 10% в доход государства ежемесячно», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Приговор не вступил в законную силу.