Отец получил год исправработ за гибель дочери в выгребной яме в Новосибирске

Суд установил, что 13 июня 2025 года, в период с 12:00 до 12:52, Комаров оставил без присмотра свою малолетнюю дочь на территории частного домовладения. В это время ребёнок приблизился к выгребной яме, сдвинул пластиковую крышку и упал внутрь. Девочка скончалась в медицинском учреждении в тот же день от асфиксии, вызванной попаданием в дыхательные пути содержимого ямы.