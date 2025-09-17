Столичный суд отказал жене экс-мэра Сочи, просившей поселить детей в СИЗО

Люблинский районный суд принял решение отказать жене экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине в иске, в рамках которого она просила поселить вместе с ней в СИЗО троих маленьких детей. Об этом в среду, 27 сентября, рассказала адвокат Елизавета Меткина.
— Суд сослался на то, что действующее законодательство прямо не предусматривает помещение в СИЗО детей, которые не были рождены при матери во время ее нахождения под стражей, — добавила она.
По ее словам, инстанция встала на сторону администрации СИЗО. Судья «проигнорировал более широкое толкование статьи 30 Федерального закона № 103-ФЗ, нормы Конституции РФ и Конвенции о правах ребенка».
На данный момент детей опекает старший сын Копайгородской. Мера вынужденная, так как оба законных представителя находятся в тюрьме, передает РБК.
Алексея Копайгородского задержали 25 сентября 2024 года. Бывшему мэру Сочи обвинили в растрате свыше трех миллионов рублей, участии в ОПГ, которая продавала места на кладбище в Барановке. Что известно о Копайгородском и как поменялся город под управлением экс-чиновника — в отдельном материале рассказала «Вечерняя Москва».