В Хабаровске задержан подозреваемый в избиении знакомой

Подозреваемый был задержан участковыми уполномоченными отдела полиции № 1 по месту проживания. Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти и угрозу убийством. По словам фигуранта, он был знаком с потерпевшей около года и регулярно посещал ее.