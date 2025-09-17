В Хабаровске задержан подозреваемый в избиении знакомой

Сотрудники полиции задержали 42-летнего жителя села Некрасовка по подозрению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение 48-летней жительницы Индустриального района, которая сообщила, что знакомый нанес ей телесные повреждения в ходе конфликта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Подозреваемый был задержан участковыми уполномоченными отдела полиции № 1 по месту проживания. Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти и угрозу убийством. По словам фигуранта, он был знаком с потерпевшей около года и регулярно посещал ее.
Возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.