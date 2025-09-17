Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Саркисяну все накопления на пенсию

Адвокат сообщил, что Саркисян начал сближаться с семьей Газманова в 2016 году, стремясь произвести положительное впечатление. По его словам, обвиняемый воспользовался доверием и получил от них денежные средства, однако спустя год, когда потребовали вернуть долг, заявил, что средств у него нет и что он их куда-то инвестировал. Юрист уточнил, что Газмановы денег не вкладывали, а лишь предоставили заем.