Мальчику, сбитому террористами на машине у «Крокуса», выплатили ₽500 тысяч

Страховой дом ВСК выплатил семье мальчика, которого сбили на машине напавшие на концертный зал «Крокус Сити Холл» террористы, 500 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.
Восьмилетний ребенок получил тяжелые травмы — он находился в «Крокусе» с родителями и сестрой, семье удалось выбраться из здания, но преступники наехали на мальчика, покидая территорию концертного зала.
ВСК исполнил обязательства по выплате страхового возмещения за причинение вреда жизни и здоровью и через суд обратился к ответственным за убытки лицам.
«Требования были удовлетворены судом в полном объеме. До настоящего времени решение суда в адрес ВСК не поступило, как и удовлетворенные им денежные средства», — отметили информагентству в страховой компании.
Теракт в «Крокусе» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта прошлого года, перед концертом рок-группы «Пикник». Преступники открыли стрельбу по людям и подожгли зрительный зал. По данным Следственного комитета РФ, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, еще 609 получили различные травмы.
Подсудимыми значатся 19 человек, 13 из которых обвиняются непосредственно в терроризме, а остальные — в содействии террористической деятельности.