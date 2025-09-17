Вейп взорвался в кармане у подростка в Челябинске

— Представьте себе ситуацию, когда ваш любимый девайс взрывается прямо у вас в руках, во рту или в кармане брюк, — прокомментировал врач. — Ожоги, травмы лица и рук, потеря зрения — все это реальные риски, которым подвергаются любители вейпа каждый день.