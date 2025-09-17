Ричмонд
Вейп взорвался в кармане у подростка в Челябинске

В челябинской детской поликлинике взорвалась электронная сигарета.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске подросток пришел на прием в детскую поликлинику с вейпом в кармане. И прямо в коридоре медучреждения электронная сигарета взорвалась.

К счастью, юноша успел снять куртку, в которой лежал вейп, — он нес ее, перебросив через локоть. Из кармана пошел дым, но куртка с телом не контактировала, так что мальчик не пострадал.

Об инциденте рассказал главврач детской поликлиники № 8 Антон Рыжий.

— Представьте себе ситуацию, когда ваш любимый девайс взрывается прямо у вас в руках, во рту или в кармане брюк, — прокомментировал врач. — Ожоги, травмы лица и рук, потеря зрения — все это реальные риски, которым подвергаются любители вейпа каждый день.

Антон Рыжий добавил, что даже если вейп не взорвется, он навредит здоровью, поскольку вдыхание паров с никотином и прочими химическими веществами повреждает легкие и сердечно-сосудистую систему.