Суд арестовал первого замминистра строительства ДНР Мерваезову

Мещанский суд Москвы арестовал первого замминистра строительства Донецкой Народной Республики Юлию Мерваезову по делу об особо крупном мошенничестве.
В суде сообщили, что ходатайство следствия было удовлетворено, и Мерваезовой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
В правоохранительных органах уточнили, что чиновницу задержали в Пятигорске, после чего доставили в Москву. На данный момент ей вменяют два эпизода хищений, передает ТАСС.
В августе экс-министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко был задержан в Москве. Его обвиняют в присвоении средств в особо крупном размере. Следствие считает, что Бойченко причастен к хищению около 120 миллионов рублей.
Также экс-заместителя начальника главного управления инновационного развития Министерства обороны генерал-майора Владимира Шестерова осудили на шесть лет колонии по делу о хищении более 25 миллионов рублей парка «Патриот».