Раскрыты детали дела о мошенничестве с пенсионными накоплениями известного певца

Известный певец, народный артист России Олег Газманов передал все свои пенсионные сбережения мужчине, обвиняемому в мошеннических действиях. Как сообщил РИА «Новости» адвокат семьи Роман Кузьмин, в 2019 году артист и его супруга Марина предоставили займ Геворку Саркисяну.
Особенностью ситуации стало то, что эти средства представляли собой все деньги, которые Олег Михайлович заработал за всю творческую деятельность для обеспечения пенсионного периода. По словам юриста, Саркисян начал входить в круг доверия семьи с 2016 года, постепенно создавая образ порядочного человека.
Фактически он воспользовался доверительным отношением Газмановых и получил денежные средства. Когда через год потребовалось вернуть займ, Саркисян заявил об отсутствии денег, сославшись на их инвестирование в непонятные проекты. При этом, как подчеркивает адвокат, речь не шла об инвестициях — средства были предоставлены именно как заём.
Впоследствии предполагаемый мошенник ссылался на ковидные ограничения, а затем на проведение специальной военной операции, которые якобы препятствовали переводу средств из США, где он проживает. Осознав факт обмана, семья Газмановых обратилась с заявлением в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
