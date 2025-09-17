Сотрудники ТЦ во Владивостоке избили подростков, заподозрив в краже

Во Владивостоке сотрудники одного из магазинов, расположенного в торговом центре на Океанском проспекте, жестоко обошлись с тремя 14-летними подростками. Инцидент произошёл после того, как охранник вызвал несовершеннолетних в подсобное помещение якобы для выяснения обстоятельств предполагаемой кражи.
Вместо разбирательства подростков избили и заставили извиняться за преступление, которого те не совершали, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью. Отмечается, что охранник подозревал подростков в краже и предложил пройти в служебное помещение для просмотра записей с камер видеонаблюдения.
Там находились двое иностранцев, которые избили несовершеннолетних. Полицейские установили личности нападавших — ими оказались мужчины 20 и 25 лет, которые уже задержаны. Ведётся проверка, по итогам которой будет принято юридически обоснованное решение.