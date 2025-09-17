Сотрудники ТЦ во Владивостоке избили подростков, заподозрив в краже

Вместо разбирательства подростков избили и заставили извиняться за преступление, которого те не совершали, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью. Отмечается, что охранник подозревал подростков в краже и предложил пройти в служебное помещение для просмотра записей с камер видеонаблюдения.