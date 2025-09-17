СМИ: Мощный взрыв произошел в жилой пятиэтажке в Ангарске

Еще один взрыв в жилом доме в Ангарске произошел ночью 15 сентября. В результате происшествия пострадали три человека, двое из них были доставлены в больницу. По предварительным данным, хлопок случился на первом этаже, выбив окна в квартире. Возгорания при этом не последовало.