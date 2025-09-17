СМИ: Мощный взрыв произошел в жилой пятиэтажке в Ангарске

Сильный взрыв произошел в жилой пятиэтажке в Ангарске Иркутской области. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в Telegram-канале Shot.
По словам очевидцев, в здании по адресу 7-й микрорайон, 11 сначала прогремел мощный хлопок. После на пятом этаже выбило несколько стекол в окнах. На месте активно работают сотрудники экстренных служб.
Вся информация о пострадавших уточняется, добавили в публикации.
Еще один взрыв в жилом доме в Ангарске произошел ночью 15 сентября. В результате происшествия пострадали три человека, двое из них были доставлены в больницу. По предварительным данным, хлопок случился на первом этаже, выбив окна в квартире. Возгорания при этом не последовало.