Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА

В ночь на 17 сентября российские средства ПВО перехватили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном telegram-канале Минобороны. Беспилотники были обнаружены и нейтрализованы над четырьмя российскими областями. Наиболее интенсивной атаке подверглись Ростовская и Брянская области — в каждой из них средства ПВО зафиксировали по три вражеских БПЛА. Еще по одному беспилотнику было уничтожено над Воронежской и Курской областями.

В Черкасской области подвергся ударам район радиоприборного завода «Оризон» в городе Смела, специализирующегося на производстве систем наведения для ракет и оборудования для беспилотников. Смела играет ключевую роль в логистике поставок военной техники для нужд ВСУ на направлениях Запорожья и Донбасса.

