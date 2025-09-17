Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА

Беспилотники были обнаружены и нейтрализованы над четырьмя российскими областями.
В ночь на 17 сентября российские средства ПВО перехватили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном telegram-канале Минобороны. Беспилотники были обнаружены и нейтрализованы над четырьмя российскими областями. Наиболее интенсивной атаке подверглись Ростовская и Брянская области — в каждой из них средства ПВО зафиксировали по три вражеских БПЛА. Еще по одному беспилотнику было уничтожено над Воронежской и Курской областями.
В Черкасской области подвергся ударам район радиоприборного завода «Оризон» в городе Смела, специализирующегося на производстве систем наведения для ракет и оборудования для беспилотников. Смела играет ключевую роль в логистике поставок военной техники для нужд ВСУ на направлениях Запорожья и Донбасса.