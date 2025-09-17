Обвиняемый по делу об изгнании бесов у ребенка внезапно скончался в СИЗО

Олег Голдин, обвиняемый в жестоком убийстве девятилетней девочки, скончался в тюремной больнице, не дождавшись приговора суда. Его смерть ставит точку в одном из самых резонансных уголовных дел Новосибирской области, но оставляет множество вопросов о природе произошедшего и будущем его соучастницы.
Трагедия произошла в июле 2024 года в селе Каменка под Новосибирском. Знакомая семьи, уезжая в командировку, оставила своих троих детей — девятилетнюю дочь и двух младших — под присмотром супругов Голдиных, Олега и Анны. По версии следствия, именно эти несколько дней стали для старшей девочки временем невыносимых мучений.
Следствие установило, что под предлогом «изгнания бесов» или проведения некоего «ритуала» супруги начали систематически истязать ребенка. Они запрещали ей ходить в туалет, морили голодом, заставляли пить большое количество жидкости, а Олег Голдин избивал ее крапивой, принуждая стоять на растении босыми ногами. Все эти действия фиксировались на видео.
Кульминацией издевательств стал эпизод, когда Голдин насильно заливал в ребенка воду. После этого девочка потеряла сознание и была доставлена в больницу, где вскоре скончалась. Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти — водная интоксикация (гипергидратация), приведшая к отеку мозга и легких. Первоначально мать девочки, шокированная произошедшим, заявляла, что дочь умерла от того, что «переела конфет».
Олегу Голдину были предъявлены обвинения по пунктам «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью) и «г, д, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Его супруга Анна обвинялась только в истязании. Мужчина частично признал вину в истязаниях, но отрицал умысел на убийство, утверждая, что не желал смерти ребенка. Его жена вину отрицала полностью, признав лишь, что «не защитила девочку».
Дело приобрело большой общественный резонанс. В СМИ и социальных сетях активно обсуждалась возможная сектантская подоплека преступления. Соседи характеризовали Голдиных как «странных» людей, носили они длинные балахоны, а их дочь — одежду, закрывающую все тело.
Смерть Олега Голдина в следственном изоляторе означает, что уголовное преследование в его отношении будет прекращено по нереабилитирующим основаниям (в связи со смертью обвиняемого). Теперь единственной подсудимой по делу остается его жена Анна Голдина, которой предстоит выслушать приговор в одиночестве.
Следственный комитет уже начал собственную проверку по факту смерти обвиняемого. Дело об убийстве девочки продолжается, но финал его оказался не таким, которого ожидало общество, жаждавшее справедливого и сурового наказания для виновного в гибели ребенка.