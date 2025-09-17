Обвиняемый по делу об изгнании бесов у ребенка внезапно скончался в СИЗО

Трагедия произошла в июле 2024 года в селе Каменка под Новосибирском. Знакомая семьи, уезжая в командировку, оставила своих троих детей — девятилетнюю дочь и двух младших — под присмотром супругов Голдиных, Олега и Анны. По версии следствия, именно эти несколько дней стали для старшей девочки временем невыносимых мучений.