В Ангарске произошел второй на неделе взрыв в жилой пятиэтажке. Видео

«В доме по адресу 7-й микрорайон, 11 сначала был слышен громкий хлопок, после чего выбило несколько стекол в окнах на пятом этаже», — рассказали Life очевидцы. На месте происшествия работают экстренные службы, включая МЧС и полицию. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует, официальных комментариев от властей не поступало.