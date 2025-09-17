МАК опубликовал речевую информацию с регистратора перед падением Ан-24

Звуковой регистратор выявил на записях бортового самописца речевую информацию системы раннего предупреждения приближения к земле (СРППЗ) перед тем, как самолет Ан-24 разбился в районе Тынды. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Международного авиационного комитета (МАК).
Уточняется, что в период с 12:56:41 по 12:56:44 слышна фраза: «Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…». После того, как запись была завершена, диспетчер не раз пробовал вызвать экипаж воздушного судна по радио. Однако в ответ не последовало никакой реакции.
Пассажирский самолет Ан-24, летевший по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал 24 июля. Спустя время его фрагменты были найдены в труднодоступной местности на склоне горы в 15 километрах от Тынды.
На борту воздушного судна, которое принадлежит авиакомпании «Ангара», было 48 человек. В результате все погибли, в том числе заслуженный хирург из Хабаровска, 71-летний Леонид Майзель и пятеро сотрудников РЖД.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц.
После случившегося в Амурской области был объявлен режим региональной чрезвычайной ситуации (ЧС), а также создан оперштаб. Власти пообещали оказать всестороннюю поддержку родственникам погибших, в том числе выплатить им по 5 миллионов рублей.
Владимир Путин выразил слова сочувствия родственникам погибших. Председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и поверенная в делах посольства Великобритании в РФ Дейни Долакия присоединились к соболезнованиям. В Тынде в память о жертвах создали стихийный мемориал.
Спустя время специалисты нашли на месте крушения бортовые самописцы. Их доставили в Москву для расшифровки. В МАК осмотрели черные ящики. В результате выяснилось, что магнитная лента была уничтожена пожаром. Однако информация речевого самописца сохранилась.
Кроме того, были изъяты два двигателя лайнера и другие детали, представляющие интерес для следствия. Продолжаются допросы пострадавших и свидетелей, проводится изучение изъятых предметов и документов.