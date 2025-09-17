МАК опубликовал речевую информацию с регистратора перед падением Ан-24

Уточняется, что в период с 12:56:41 по 12:56:44 слышна фраза: «Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…». После того, как запись была завершена, диспетчер не раз пробовал вызвать экипаж воздушного судна по радио. Однако в ответ не последовало никакой реакции.