Тотальной проверке полиции подверглись мигранты на стройках в Шушарах

Даже самые хитрые мигранты не смогли избежать внимания полицейских и их верных помощников — служебных собак. Не спасли нелегалов и прочные засовы — всех иностранных специалистов обнаружили и вывели на открытую площадку для проверки документов. Один из нарушителей был найден под столом в строительном вагончике благодаря острому обонянию собаки. Как выяснилось, он прятался не напрасно, так как у него возникли серьёзные проблемы с миграционными документами.
Всего сотрудники полиции проверили более 300 иностранных граждан. Было выявлено 43 случая нарушения миграционного законодательства. Нарушителей доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства и привлечения к административной ответственности. В настоящее время решается вопрос о принудительном выдворении этих лиц из страны. А в отношении строительных фирм были заведены административные дела за работу нелегальных мигрантов.
Напомним, что полицейские регулярно проводят проверки мест, где живут и работают мигранты, с целью профилактики возможных правонарушений.