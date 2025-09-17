Тотальной проверке полиции подверглись мигранты на стройках в Шушарах

Даже самые хитрые мигранты не смогли избежать внимания полицейских и их верных помощников — служебных собак. Не спасли нелегалов и прочные засовы — всех иностранных специалистов обнаружили и вывели на открытую площадку для проверки документов. Один из нарушителей был найден под столом в строительном вагончике благодаря острому обонянию собаки. Как выяснилось, он прятался не напрасно, так как у него возникли серьёзные проблемы с миграционными документами.