МЧС озвучило причину взрыва в жилом доме в Ангарске

Ранее поступала информация о взрыве, произошедшем в пятиэтажном жилом доме по адресу: 7-й микрорайон, дом 11, в Ангарске. Этот случай стал уже вторым подобным происшествием в городе за последние дни. По словам очевидцев, сначала раздался сильный хлопок, после чего в здании были выбиты несколько оконных стекол.