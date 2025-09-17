Ричмонд
МАК сообщил последние слова пилотов Ан-24, упавшего в Приамурье с 48 людьми

Крушение произошло 24 июля, все находившиеся на борту люди погибли.

Источник: Аргументы и факты

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что последними словами пилотов самолета Ан-24, разбившегося в Амурской области в июле с 48 человеками на борту, стали «проверь высоту, низко земля».

МАК обнародовал промежуточный отчет по результатам расследования крушения воздушного судна.

«В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ: “Проверь высоту. Низко земля. Низко земл… “В 12:56:44 — окончание записи звукового самописца”, — говорится в отчете авиационного комитета.

С 12:58:38, как отмечается в документе, диспетчер неоднократно вызывал экипаж, но ответа не было. В 13:06:50 на аэродроме объявили тревогу.

Самолет авиакомпании «Ангара» потерпел крушение 24 июля, направляясь из Благовещенска в Тынду. Судно перестало выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой и разбилось в 16 километрах от Тынды — обломки обнаружили на склоне горы. Все находившиеся на борту люди — 42 пассажира и 6 членов экипажа — погибли.