МАК сообщил последние слова пилотов Ан-24, упавшего в Приамурье с 48 людьми

Самолет авиакомпании «Ангара» потерпел крушение 24 июля, направляясь из Благовещенска в Тынду. Судно перестало выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой и разбилось в 16 километрах от Тынды — обломки обнаружили на склоне горы. Все находившиеся на борту люди — 42 пассажира и 6 членов экипажа — погибли.