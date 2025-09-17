В ещё одном российском регионе подкинули голову свиньи к мечети

«Они же сами выложили в интернет, как поджигали, и свиную голову. Не только здесь, и в Краснодарском крае тоже в одной из мечетей на забор повесили [свиную голову]. Сегодня и во Франции такую же акцию провели, провокацию. Понятно, для чего это делается», — сказал Раев.