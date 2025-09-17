Ричмонд
В ещё одном российском регионе подкинули голову свиньи к мечети

В селе Чесма Челябинской области неизвестные 31 августа подбросили свиную голову к новой мечети, а спустя несколько дней (12 сентября) совершили поджог здания. Злоумышленники снимали происходящее на видео, сопровождая свои действия оскорблениями и экстремистскими комментариями, сообщает местный портал 74.ru.

Источник: Life.ru

Информацию о произошедшем подтвердили районная администрация, МЧС и главный муфтий Уральского федерального округа Ринат Раев.

«Они же сами выложили в интернет, как поджигали, и свиную голову. Не только здесь, и в Краснодарском крае тоже в одной из мечетей на забор повесили [свиную голову]. Сегодня и во Франции такую же акцию провели, провокацию. Понятно, для чего это делается», — сказал Раев.

Силовые ведомства начали поиск злоумышленников. Сама мечеть в Чесме была открыта осенью 2024 года и на данный момент продолжает функционировать.

Ранее аналогичный инцидент произошёл в Адыгее. Местное духовное управление назвало подкинутую к мечети голову свиньи провокацией.