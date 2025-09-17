Ричмонд
Полицейский по делу telegram-канала Baza уволен из органов

Сотрудник полиции Александр Селиванов, проходящий обвиняемым по делу о получении взятки от журналистов telegram-канала Baza, уволен из правоохранительных органов. Об этом говорится в материалах суда.

«Полицейский Александр Селиванов, уволен из правоохранительных органов», — передает ТАСС. Другой сотрудник полиции Аблаев был временно отстранен от службы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГлавного редактора telegram-канала Baza отправили в СИЗО: подробности заседания суда и позиция редакции.

Ранее Селиванов был задержан и арестован по решению суда. Ему предъявлены обвинения в получении взятки и превышении должностных полномочий. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком на два месяца. По данным следствия, полицейский передавал информацию журналистам за вознаграждение. В материалах дела фигурирует сумма в 137 тысяч рублей.

В рамках этого же уголовного дела был задержан и арестован главный редактор telegram-канала Baza Никита Трифонов. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Редакция telegram-канала Baza выразила несогласие с позицией следствия. По их мнению, обвинения против их сотрудника и главного редактора строятся на недостоверных фактах. Информация, которая, якобы, была передана за деньги, на самом деле была получена из открытых источников.