Полицейский по делу telegram-канала Baza уволен из органов

В рамках этого же уголовного дела был задержан и арестован главный редактор telegram-канала Baza Никита Трифонов. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Редакция telegram-канала Baza выразила несогласие с позицией следствия. По их мнению, обвинения против их сотрудника и главного редактора строятся на недостоверных фактах. Информация, которая, якобы, была передана за деньги, на самом деле была получена из открытых источников.