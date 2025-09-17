Сотрудницу оборонного завода на Урале оштрафовали за мошенничество

Кушвинский городской суд вынес приговор бывшему начальнику бюро учёта АО «ВТМЗ» Светлане Радостевой. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.
С октября 2022 по июль 2023 года обвиняемая незаконно начисляла своей матери, работавшей на том же предприятии, сверхурочные часы. В результате с банковских счетов завода, предназначенных для выполнения оборонного заказа, было похищено более 519 тысяч рублей.
— Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», — уточнили в областном суде.
Радостева полностью признала вину и возместила ущерб. В последнем слове она раскаялась и просила суд не назначать ей реальный срок.
С учётом смягчающих обстоятельств суд ограничился штрафом в 100 тысяч рублей. С осуждённой также взысканы судебные издержки.