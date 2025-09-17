Сотрудницу оборонного завода на Урале оштрафовали за мошенничество

С октября 2022 по июль 2023 года обвиняемая незаконно начисляла своей матери, работавшей на том же предприятии, сверхурочные часы. В результате с банковских счетов завода, предназначенных для выполнения оборонного заказа, было похищено более 519 тысяч рублей.