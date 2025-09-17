Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудницу оборонного завода на Урале оштрафовали за мошенничество

В Свердловской области сотрудницу завода оштрафовали на 100 тысяч за мошенничество.

Источник: Комсомольская правда

Кушвинский городской суд вынес приговор бывшему начальнику бюро учёта АО «ВТМЗ» Светлане Радостевой. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.

С октября 2022 по июль 2023 года обвиняемая незаконно начисляла своей матери, работавшей на том же предприятии, сверхурочные часы. В результате с банковских счетов завода, предназначенных для выполнения оборонного заказа, было похищено более 519 тысяч рублей.

— Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», — уточнили в областном суде.

Радостева полностью признала вину и возместила ущерб. В последнем слове она раскаялась и просила суд не назначать ей реальный срок.

С учётом смягчающих обстоятельств суд ограничился штрафом в 100 тысяч рублей. С осуждённой также взысканы судебные издержки.