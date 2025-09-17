Дождевой водой затопило двор многоквартирного дома на улице Архангельской

На этой неделе ситуация обострилась снова после прошедших в городе осадков.
«Вышла и зашла домой обратно, не пройти. После дождей так всегда. Подтопления наблюдаются уже не один год. Началось это после того, как заставили весь двор гаражами. Недавно чуть-чуть отсыпали гравием дорогу, которая ведет к помойке, и всё. Жители уже везде писали — бесполезно. Наверное, надо в прокуратуру обращаться», — рассказала проживающая в доме хабаровчанка Ольга.
В управляющей компании, обслуживающей дом, сообщили, что вода «испарится самостоятельно». А для более серьезного решения проблемы посоветовали обратиться в офис с заявлением.
«Работ по откачке воды производиться не будет. Какая может быть откачка? Раньше была разве какая-то откачка? Она сама по себе испарится. Если хотите решить проблему в корне, пишите заявление, тогда будет направлен ответ», — прокомментировал инженер производственно-технического отдела Артем Воробьев.