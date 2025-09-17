Дождевой водой затопило двор многоквартирного дома на улице Архангельской

«Вышла и зашла домой обратно, не пройти. После дождей так всегда. Подтопления наблюдаются уже не один год. Началось это после того, как заставили весь двор гаражами. Недавно чуть-чуть отсыпали гравием дорогу, которая ведет к помойке, и всё. Жители уже везде писали — бесполезно. Наверное, надо в прокуратуру обращаться», — рассказала проживающая в доме хабаровчанка Ольга.