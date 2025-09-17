ТАСС: До попадания в розыск информатор WADA Родченков уничтожил 1418 допинг-проб

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков до объявления в розыск в России уничтожил 1418 допинг-проб спортсменов. По информации следствия, первое уголовное дело против него было возбуждено после того, как он скрылся от российских правоохранителей, и касалось злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия.
Следствие объединяло все уголовные дела в отношении Родченкова в одно производство. По данным следствия, в декабре 2014 года он отдал распоряжение уничтожить допинг-пробы за три дня до приезда антидопинговой комиссии в Москву, хотя они должны были быть отправлены для повторного тестирования в другие лаборатории.
В ноябре 2015 года WADA обвинило Россию в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи, отметив, что государственная система поддержки применения запрещенных веществ была реализована в стране. Обвинения базировались на показаниях Родченкова, который сообщил, что Россия обеспечивала применение допинга среди спортсменов.
После публикации доклада комиссия лишила Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу и приостановила работу Московской лаборатории. В ответ на это Родченков подал в отставку, пояснив, что не намерен оставаться на занимаемой должности после раскрытия информации, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что МВД России снова объявило Григория Родченкова в розыск. Продолжается расследование возбужденных в его отношении уголовных дел, в том числе о распространении допинга. Именно с Родченкова начался антидопинговый скандал, после которого россиян стали отстранять от международных соревнований. Что известно о Родченкове и где он живет сейчас, выясняла «Вечерняя Москва».