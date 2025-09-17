ТАСС: До попадания в розыск информатор WADA Родченков уничтожил 1418 допинг-проб

Ранее стало известно, что МВД России снова объявило Григория Родченкова в розыск. Продолжается расследование возбужденных в его отношении уголовных дел, в том числе о распространении допинга. Именно с Родченкова начался антидопинговый скандал, после которого россиян стали отстранять от международных соревнований. Что известно о Родченкове и где он живет сейчас, выясняла «Вечерняя Москва».