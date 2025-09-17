Актеру Смольянинову* грозит новый штраф за нарушение закона

На актера Артура Смольянинова* составили новый протокол — причиной стало нарушение законодательства. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в Черемушкинском суде Москвы.
Теперь артисту грозит штраф.
— Административный протокол зарегистрирован судом 15 сентября, — добавили в инстанции.
Он составлен по статье о «непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган». За нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей, передает РИА Новости.
В декабре 2024-го Смольянинова* заочно арестовали на два месяца за разжигание ненависти либо вражды и публичное распространение фейков о Вооруженных силах Российской Федерации.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.