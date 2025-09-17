На Запорожской АЭС ликвидировали пожар, возникший из-за обстрела ВСУ

16 сентября 2025 года в результате обстрела территории вблизи топливных складов ЗАЭС загорелась сухая растительность. Очаг возгорания находился на расстоянии приблизительно 400 метров от емкостей с дизельным топливом, предназначенным для нужд атомной станции. По данным пресс-службы объекта, угрозы основным производственным мощностям не возникло. Радиационный фон на станции и прилегающих территориях остается в пределах нормативных значений.