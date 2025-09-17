На Запорожской АЭС ликвидировали пожар, возникший из-за обстрела ВСУ

Возгорание в районе топливных хранилищ Запорожской атомной электростанции, вызванное артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ, полностью устранено. Распространение огня в направлении резервуаров с горючим предотвращено, сообщила РИА «Новости» директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
16 сентября 2025 года в результате обстрела территории вблизи топливных складов ЗАЭС загорелась сухая растительность. Очаг возгорания находился на расстоянии приблизительно 400 метров от емкостей с дизельным топливом, предназначенным для нужд атомной станции. По данным пресс-службы объекта, угрозы основным производственным мощностям не возникло. Радиационный фон на станции и прилегающих территориях остается в пределах нормативных значений.
Пожар ликвидирован. Распространения пламени к резервуарам с дизельным топливом не допущено, подтвердила Яшина.
Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра вблизи Энергодара, является крупнейшей атомной станцией Европы по количеству энергоблоков и установленной мощности. Её шесть реакторов суммарной мощностью 6 гигаватт с октября 2022 года находятся под юрисдикцией Российской Федерации.
Читайте также: ВСУ обстреляли район топливных складов Запорожской АЭС.