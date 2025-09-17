ТАСС: Родченков уничтожил 1418 допинг-проб перед визитом WADA

Следствие объединило в одно производство все уголовные дела в отношении бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, скрывшегося от правоохранительных органов. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, фигурант обвиняется в намеренном уничтожении 1418 допинг-проб в нарушение международных требований.
Первое уголовное дело было возбуждено в июне 2016 года по факту злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Позже к нему был добавлен эпизод по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями без тяжких последствий) — именно по факту уничтожения проб.
Следствие установило, что Родченков отдал распоряжение об уничтожении проб за три дня до визита комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву в декабре 2014 года. Эти пробы предназначались для повторного тестирования в зарубежных лабораториях. Вскоре после этого московская лаборатория лишилась лицензии, а в январе 2016 года Родченков уехал в США, где стал информатором WADA.
Помимо этого, экс-главе лаборатории инкриминируются воспрепятствование правосудию и незаконный оборот сильнодействующих веществ. Он был дважды заочно арестован и объявлен в международный розыск. Потерпевшими по делу признаны Минспорт России и ликвидированный Антидопинговый центр.