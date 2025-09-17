ТАСС: Родченков уничтожил 1418 допинг-проб перед визитом WADA

Следствие установило, что Родченков отдал распоряжение об уничтожении проб за три дня до визита комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву в декабре 2014 года. Эти пробы предназначались для повторного тестирования в зарубежных лабораториях. Вскоре после этого московская лаборатория лишилась лицензии, а в январе 2016 года Родченков уехал в США, где стал информатором WADA.