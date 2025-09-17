В Уфе в ДТП пострадал мотоциклист

В Уфе 59-летний водитель автомобиля «Рено Логан», выполняя левый разворот с улицы Комсомольская в сторону улицы 50 лет СССР, столкнулся со встречным мотоциклом «Бенелли Стелс». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Уфы.
Мотоциклист был доставлен в больницу с различными травмами, после оказания медицинской помощи его отпустили.
По факту происшествия начато административное расследование.
В ГАИ напоминают, что при совершении манёвров водителям необходимо строго соблюдать нормы ПДД и учитывать дорожную обстановку, чтобы минимизировать риск аварий.