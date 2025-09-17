Новосибирский суд оставил в силе приговор по делу о шпионаже

О смягчении наказания просила сторона защиты, но получила отказ, сообщила пресс-служба суда.
В информации ведомства указывается, что обвиняемый по заданию сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины собрал и передал ему сведения о воинской части, расположенной в Приморье. Эти данные могли быть использованы против интересов РФ в условиях вооруженного конфликта.
Мужчине предъявили обвинение в государственной измене в форме шпионажа. 11 июня 2025 года Приморский краевой суд назначил ему 13 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.