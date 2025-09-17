Журналистка из Новосибирска обжалует арест за дебош на выборах

Жительница Новосибирска Наталья Коробицина обжаловала двухдневный административный арест, который ей был назначен за «мелкое хулиганство» на избирательном участке. По ее словам, она не ругалась в здании школы № 176, где проходило голосование, и видео с улицы не может служить доказательством нарушения.