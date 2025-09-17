Журналистка из Новосибирска обжалует арест за дебош на выборах

Об этом сообщает «Сиб.фм».
Согласно Наталье, на участок ее не пустили, сославшись на «пьяный вид» и якобы несоответствие ее политических взглядов мнению школьных сотрудников. В ходе конфликта была вызвана полиция, составлен протокол о мелком хулиганстве, а суд, рассмотрев диск с уличной съемкой, назначил два дня административного ареста и добавил неоплаченный штраф за прошлое нарушение.
Журналистка утверждает, что ей не дали реализовать конституционное право на голосование — бюллетень не был учтен. Она намерена обжаловать решение в областном суде и вызвать свидетелей, подчеркивая политическую мотивацию развертывания с участка.
Коробицина также рассказала о трудностях с процедурой суда по конференц-связи: качество связи было плохое, плохо слышно и видно судью, а видеозапись правонарушения также не была четкой. Женщина выразила недовольство тем, что задержанным грозит пешее сопровождение в суд.
Напомним, 16 сентября жительницу Новосибирска арестовали на два дня за нарушение порядка на выборах.