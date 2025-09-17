Ричмонд
Журналистка из Новосибирска обжалует арест за дебош на выборах

Жительница Новосибирска Наталья Коробицина обжаловала двухдневный административный арест, который ей был назначен за «мелкое хулиганство» на избирательном участке. По ее словам, она не ругалась в здании школы № 176, где проходило голосование, и видео с улицы не может служить доказательством нарушения.

Об этом сообщает «Сиб.фм».

Согласно Наталье, на участок ее не пустили, сославшись на «пьяный вид» и якобы несоответствие ее политических взглядов мнению школьных сотрудников. В ходе конфликта была вызвана полиция, составлен протокол о мелком хулиганстве, а суд, рассмотрев диск с уличной съемкой, назначил два дня административного ареста и добавил неоплаченный штраф за прошлое нарушение.

Журналистка утверждает, что ей не дали реализовать конституционное право на голосование — бюллетень не был учтен. Она намерена обжаловать решение в областном суде и вызвать свидетелей, подчеркивая политическую мотивацию развертывания с участка.

Коробицина также рассказала о трудностях с процедурой суда по конференц-связи: качество связи было плохое, плохо слышно и видно судью, а видеозапись правонарушения также не была четкой. Женщина выразила недовольство тем, что задержанным грозит пешее сопровождение в суд.

Напомним, 16 сентября жительницу Новосибирска арестовали на два дня за нарушение порядка на выборах.