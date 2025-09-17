Грозит смертная казнь: предъявлены обвинения подозреваемому в убийстве Чарли Кирка

Прокуратура американского штата Юта предъявила подозреваемому в убийстве правого активиста Чарли Кирка обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Тайлер Робинсон обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах, незаконном использовании огнестрельного оружия и вмешательстве в деятельность свидетелей, и ему может грозить смертная казнь.
Прокуратура штата Юта во вторник предъявила Тайлеру Робинсону, обвиняемому в том, что он смертельно ранил ультраправого активиста Чарли Кирка, обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. В прокуратуре заявили, что намерены добиваться смертной казни для 22-летнего парня, если он будет признан виновным, отмечает The Guardian.
Джефф Грей, главный прокурор округа Юта, где Кирк был смертельно ранен 10 сентября, сказал, что Робинсон также приказал своему соседу по комнате удалить компрометирующие текстовые сообщения и хранить молчание, если полиция допросит его после убийства исполнительного директора Turning Point USA.
Точные обвинения, выдвинутые против Робинсона, включают убийство при отягчающих обстоятельствах, незаконное использование огнестрельного оружия и вмешательство в жизнь свидетелей. По словам Грея, отягчающими обстоятельствами, влекущими за собой обвинение в совершении преступления, заслуживающего смертной казни, были «политические высказывания» 31-летнего Кирка и тот факт, что дети «присутствовали» при убийстве и были свидетелями.
«Я не отношусь к этому решению легкомысленно, — сказал Грей. — И это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления».
Ссылаясь на информацию, предоставленную следователям матерью Робинсона после его ареста по подозрению в убийстве, Грей отметил, что подозреваемый, чья семья, как известно, придерживалась консервативных взглядов, «стал больше заниматься политикой и начал склоняться влево, все больше выступая за права геев и трансгендеров (напомним, что в России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено — “МК”)».
Грей сказал, что мать Робинсона также рассказала следователям, что ее сын начал «встречаться со своим соседом по комнате», который, по ее словам, «менял пол».
Прокурор сослался на то, что видеозапись убийства Кирка показала, что он был застрелен во время мероприятия в университете долины Юта (UVU) в течение нескольких секунд после того, как сделал замечание о том, что «слишком много» трансгендеров совершали массовые расстрелы в США. (На самом деле, по данным беспартийной некоммерческой организации Gun Violence Archive, только около 0,1% таких нападений за предыдущее десятилетие якобы были совершены трансгендерами, утверждает The Guardian).
Робинсон был арестован на следующий день после убийства Кирка после того, как его близкие узнали его на фотографиях подозреваемого, опубликованных властями во время розыска. Робинсон сдался с помощью друга семьи, который, по словам следователей, был сотрудником правоохранительных органов.
Незадолго до своей капитуляции Робинсон, по-видимому, взял на себя ответственность за смертельное ранение Кирка в сообщении друзьям в Discord, что, как сообщается, подтвердила чат-платформа.
«Привет, ребята, у меня для всех вас плохие новости», — было опубликовано сообщение с аккаунта, принадлежащего Робинсону, за несколько часов до его ареста. «Это был я вчера в Университете штата Вирджиния. прошу прощения за все это».
Директор ФБР Кэш Патель ранее также сообщил, что ДНК, совпадающая с ДНК Робинсона, была обнаружена на полотенце, которым была обернута винтовка, предположительно использовавшаяся при стрельбе, и на отвертке, найденной на крыше, из которой был произведен одиночный выстрел, убивший Кирка. Винтовка была найдена недалеко от университета после того, как ее выбросили, пишет The Guardian.
Другие улики, связывающие Робинсона с убийством, включают текстовое сообщение подозреваемого своему соседу по комнате, в котором, как утверждается, говорилось: «У меня была возможность убрать Чарли Кирка, и я собираюсь ею воспользоваться». Грей утверждал, что сосед Робинсона по комнате спросил его в какой-то момент: «Как долго ты планировал это?» Грей сказал, что Робинсон, который, очевидно, следил за новостями об убийстве Кирка до его ареста, ответил «чуть больше недели».
Грей сказал, что сосед по комнате спросил Робинсона, «почему» он это сделал. Робинсон, ссылаясь на Кирка, якобы ответил: «Я был сыт по горло его ненавистью. С некоторыми из них невозможно договориться. Если я смогу незаметно схватить свою винтовку, я не оставлю никаких улик. Собираюсь попытаться найти его снова, надеюсь, они ушли дальше. Я не видел ничего о том, что они его нашли.».
Робинсона обвинили в том, что он написал сообщение о том, что его винтовка была оснащена оптическим прицелом стоимостью около 2000 долларов и, «судя» по дню убийства Кирка, оружие «работает просто отлично».
Прокурор Грей сообщил, что Робинсон также написал своему соседу по комнате о гравировках на гильзах рядом с орудием убийства Кирка, о которых сообщалось в новостях перед его арестом.
Одна из них, в которой упоминается выпуклость, используется для высмеивания участников определенных ролевых онлайн-сообществ. Еще одно упоминание стрелок — это последовательность входных сигналов контроллера для видеоигры. Еще одна из них, O Bella Ciao — песня итальянского антифашистского сопротивления.
Грей также утверждал, что Робинсон велел соседу по комнате удалить их переписку и не сообщать властям. Окружной прокурор повторил предыдущие заявления властей о том, что сосед по комнате сотрудничал со следователями.
Описывая Кирка как отца двоих детей в начале пресс-конференции, Грей назвал его убийство «американской трагедией», утверждая, что он был «убит во время осуществления одного из наших самых священных и лелеемых прав, лежащего в основе нашей демократической республики: свободного обмена идеями в поисках ради истины, понимания и более совершенного союза».
Комментарии Грея прозвучали на фоне скоординированных усилий по увольнению людей по всей территории США или привлечению их к дисциплинарной ответственности за комментарии Кирка, которые некоторые сочли оскорбительными.
По словам Грея, Робинсон останется под стражей без права внесения залога в тюрьме, в которую он был помещен после ареста, поскольку его ведомство намерено добиваться вынесения смертного приговора подозреваемому.
Подозреваемый впервые появился в суде позднее во вторник. Появившись виртуально, небритый Робинсон назвал свое полное имя, а затем молча стоял у белой цементной стены во время своего выступления в суде, время от времени слегка кивая. Судья четвертого окружного суда штата Юта Тони Граф зачитал Робинсону его права и подробно остановился на полном наборе обвинений, выдвинутых против Робинсона.
Робинсон не проявлял особых эмоций и был одет в зеленый жилет, который, как сообщили два судебных чиновника, был предназначен для предотвращения членовредительства.
Судья Тони Граф предварительно назначил повторное рассмотрение дела Робинсона в суде для проведения виртуального слушания утром 29 сентября.