Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пришлось резать: из-за игр с бижутерией подросток травмировал конечность

В Башкирии спасатели освободили подростка от зажавшего палец кольца.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Давлеканово спасатели помогли 15-летнему подростку, который не смог самостоятельно снять металлическое кольцо с пальца. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, юноша сначала пытался решить проблему своими силами, затем к помощи подключились друзья, но все было тщетно.

Ситуация осложнилась тем, что палец начал опухать и синеть. Подросток обратился в медицинское учреждение, однако врачи также не смогли снять кольцо и вызвали спасателей.

Огнеборцы 117-й давлекановской пожарно-спасательной части аккуратно перерезали кольцо специальным инструментом и освободили палец.

МЧС напоминает, что в подобных сложных ситуациях необходимо незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.