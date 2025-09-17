Пришлось резать: из-за игр с бижутерией подросток травмировал конечность

В башкирском городе Давлеканово спасатели помогли 15-летнему подростку, который не смог самостоятельно снять металлическое кольцо с пальца. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, юноша сначала пытался решить проблему своими силами, затем к помощи подключились друзья, но все было тщетно.
Ситуация осложнилась тем, что палец начал опухать и синеть. Подросток обратился в медицинское учреждение, однако врачи также не смогли снять кольцо и вызвали спасателей.
Огнеборцы 117-й давлекановской пожарно-спасательной части аккуратно перерезали кольцо специальным инструментом и освободили палец.
МЧС напоминает, что в подобных сложных ситуациях необходимо незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112.
