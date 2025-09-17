Пришлось резать: из-за игр с бижутерией подросток травмировал конечность

В башкирском городе Давлеканово спасатели помогли 15-летнему подростку, который не смог самостоятельно снять металлическое кольцо с пальца. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, юноша сначала пытался решить проблему своими силами, затем к помощи подключились друзья, но все было тщетно.