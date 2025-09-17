В Ростове охранник и посетитель устроили потасовку в ювелирном магазине в ТЦ

В Ростове посетитель и охранник устроили потасовку в ювелирном магазине. Об этом сообщают в ГУ МВД по Ростовской области.**
Инцидент произошел в одном из торговых центров города. В отдел полиции поступило сообщение о драке и полученных участниками конфликта травмами.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, конфликт возник между посетителем и охранником ювелирного магазина. Словесная перепалка быстро переросла в физическое противостояние.
— В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Выясняются причины конфликта и степень вины каждого из участников. По результатам проверки будет принято законное решение, — сообщили в донском главке.
По информации полиции, пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
