Стало известно о аресте за мошенничество замминистра строительства ДНР

Накануне бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, обвиняемые в хищениях при осуществлении строительства оборонительных сооружений, подали апелляцию на решение о продлении их ареста до середины декабря текущего года. В апреле месяце в отношении Смирнова было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере, в котором он признал причастность своего прежнего заместителя к коррупционным схемам.