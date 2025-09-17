Стало известно о аресте за мошенничество замминистра строительства ДНР

Мещанский районный суд города Москвы принял решение о заключении под стражу первого заместителя министра строительства Донецкой Народной Республики, Юлии Мерваезовой, в рамках уголовного дела, связанного с мошенничеством в особо крупном размере. Об этом сообщает «ТАСС».
Суд избрал для обвиняемой по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Задержание указанной гражданки было произведено в городе Пятигорске.
Мерваезовой вменяются два эпизода хищения денежных средств. Она фигурирует в том же самом уголовном деле, что и бывший руководитель Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный, который также обвиняется в совершении мошеннических действий в особо крупном размере.
Накануне бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, обвиняемые в хищениях при осуществлении строительства оборонительных сооружений, подали апелляцию на решение о продлении их ареста до середины декабря текущего года. В апреле месяце в отношении Смирнова было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере, в котором он признал причастность своего прежнего заместителя к коррупционным схемам.
