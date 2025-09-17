Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестована замминистра строительства ДНР, чиновницу обвиняют в мошенничестве

Арестована первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова. Чиновницу обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в суде.

Решение о заключении под стражу принял Мещанский суд Москвы.

Арестована первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова. Чиновницу обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мерваезовой, меру пресечения в виде заключения под стражей», — сказали в суде, передает ТАСС. Решение о заключении под стражу на два месяца принял Мещанский суд Москвы.

Мерваезова была задержана в Пятигорске. После задержания ее этапировали в Москву, где и были проведены необходимые следственные действия. В настоящее время ей предъявлено обвинение по двум эпизодам хищения. В материалах дела упоминается связь Мерваезовой с расследованием в отношении бывшего главы Главного военно-строительного управления № 8 Вадима Выгулярного. Он также проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере.