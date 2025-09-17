Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учеников и персонал казанской гимназии № 125 эвакуировали из-за короткого замыкания

Сообщение о задымлении на первом этаже гимназии № 125 в Казани поступило сегодня в 08.03 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

До приезда первых пожарных расчетов из школы администрация вывела 973 учащихся и 64 взрослых. Никто не пострадал.

На месте выяснилось, что произошло короткое замыкание без горения в электрощитке на 1 этаже.