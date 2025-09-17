Учеников и персонал казанской гимназии № 125 эвакуировали из-за короткого замыкания

До приезда первых пожарных расчетов из школы администрация вывела 973 учащихся и 64 взрослых. Никто не пострадал.
На месте выяснилось, что произошло короткое замыкание без горения в электрощитке на 1 этаже.
Сообщение о задымлении на первом этаже гимназии № 125 в Казани поступило сегодня в 08.03 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
