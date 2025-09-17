Проходящего по делу журналистов Baza полицейского из Белгорода уволили

Старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции УМВД РФ по Белгороду Александра Селиванова, обвиняемого в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza, уволили из правоохранительных органов, сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
«Селиванов А. А. в настоящее время нигде не работает, так как уволен из отдела полиции № 3 УМВД РФ по городу Белгороду», — приводит информационное агентство слова из документов.
Также, отмечает ТАСС, был отстранен от службы начальник дежурной части УМВД РФ по Краснодару Александр Аблаев, который, как предполагается, вместе с Селивановым получал денежные переводы от представителей Baza.
По версии следствия, главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и его коллега Татьяна Лукьянова давали взятки полицейским из регионов в обмен на информацию. Помимо Селиванова и Аблаева был задержан старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД «Красноярское» Сергей Ковалев.