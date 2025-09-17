В Красноярском крае бывший полицейский схлопотал «условку» за фиктивный ремонт

Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По данным надзорного ведомства, в период с октября 2022 по март 2023 года мужчина подписал фиктивные акты приемки работ по капитальному ремонту дежурной части в селе Каратузское стоимостью 1,8 млн рублей, хотя подрядчик выполнил их не в полном объеме. После этого он распорядился полностью оплатить работы, чем причинил ущерб бюджету на 600 тыс. рублей и снизил уровень антитеррористической защищенности объекта.
Однако он не знал, что контракты с высокой стоимостью проходят экспертизу и служба внутренней безопасности выявила недоделки.
Подсудимый вину не признал, пояснил, что не заметил недостатков из-за отдаленности объекта от места его дислокации:
«Я только вышел с больничного и как-то упустил вопросы ремонта дежурной части, я доверился подчиненным», — заявил он, а после отказался отвечать на вопросы следователя, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
Суд учел позицию прокурора и приговорил виновного к 3,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 4 года и запретом занимать должности в органах внутренних дел в течение 2 лет.