В Красноярском крае бывший полицейский схлопотал «условку» за фиктивный ремонт

По данным надзорного ведомства, в период с октября 2022 по март 2023 года мужчина подписал фиктивные акты приемки работ по капитальному ремонту дежурной части в селе Каратузское стоимостью 1,8 млн рублей, хотя подрядчик выполнил их не в полном объеме. После этого он распорядился полностью оплатить работы, чем причинил ущерб бюджету на 600 тыс. рублей и снизил уровень антитеррористической защищенности объекта.