Экс-президент Молдавии предрек протесты в стране из-за нищеты

«Что касается протестных акций, они возможны, и будут… Я согласен, что могут быть серьезные последствия, более масштабные, чем Додон говорит, потому что людям больше терпеть некуда», — заявил Воронин в интервью РИА Новости. Он отметил, что подобная нищета, бедность, отсутствие перспектив, хроническая безработица и невозможность развития как страны, так и отдельных регионов и семей способны привести людей не только к участию в демонстрациях. По его словам, граждане могут выйти на такие формы протеста, которые невозможно предугадать ни ему самому, ни Додону.