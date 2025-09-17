«Низко земля!» МАК сообщил о последних минутах полёта упавшего в Тынде Ан-24

Сам Ан-24 был выпущен в далёком 1976 году, на момент катастрофы он летал 49 лет. Самолёт ремонтировали за это время восемь раз. Также известно, что с 2018 Ан-24 несколько раз попадал в авиационные происшествия. Проблемы были в отказе генератора и с радиосвязью. Но лётное свидетельство самолёта было действительно до 2036 года. В марте 2025, незадолго до катастрофы, экипаж этого же самолёта запрашивал возврат на стоянку из-за отказа одного комплекта радиостанции. Поэтому авиакомпанию «Ангара» начали тщательно проверять.