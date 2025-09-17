«Низко земля!» МАК сообщил о последних минутах полёта упавшего в Тынде Ан-24

Самолёт, который выполнял рейс по маршруту «Хабаровск-Благовещенск-Тында», 24 июля 2025 года потерпел крушение под Тындой, погибли 48 человек.
Пилоты ошиблись в показаниях приборов.
Если говорить просто и грубо, то пилоты перед посадкой перепутали показания основных приборов, задав им неправильные данные. Сначала — давления:
«В 12:43:30 диспетчер доложил об изменении давления на аэродроме — 1002 гектопаскаля. КВС ответил: “315 принял, 7−5−1”. Второй пилот доложил: “Справа 7−5−1 установил, контрольная 2950”, КВС: “Слева 7−5−1 установил, 2950”», — говорится в отчете.
Значение установленного на высотомере, обнаруженном на месте авиакатастрофы, соответствовало 750 мм ртутного столба. Совсем другие цифры.
Ещё при подготовке к заходу на посадку лётчики ставят на радиовысотомере высоту круга, и практически сразу срабатывает сигнализация. До катастрофы ещё девять минут, и всё можно изменить. Как реагирует экипаж? Это странно, но похоже, что никак — во всяком случае, реакция экипажа на магнитофонной записи отсутствует. Проходят минуты, которые и решат судьбу самолёта.
И, наконец, перед третьим разворотом на посадку, перед тем, как выпустить шасси, контрольная проверка:
«Бортмеханик: “Задатчик РВ (радиовысотомера — ред.) на ВПР13”. КВС: “60 (метров)”. 2 пилот: “(Установлено) 60 метров”».
На найденном после катастрофы приборе и тут значатся другие цифры — 45 метров. Пилот «промахнулся». До катастрофы ещё шесть минут, но она уже неизбежна. Вскоре после этого, когда шасси были уже выпущены, аудиорегистратор зафиксировал сигнал радиовысотомера.
«В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ (системы раннего предупреждения приближения к земле — ред.): “Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…”», — говорится в документе.
Затем запись бортового самописца обрывается.
Начиная с 12:58:38 диспетчер многократно пытался вызвать экипаж, но ответа так и не последовало. В 13:06:50 на аэродроме был объявлен сигнал тревоги.
В заключительной части отчёта МАК содержатся вполне закономерные в такой ситуации рекомендации по усилению мер безопасности, в которых комиссия настаивает на проведении дополнительных занятий с лётными экипажами «по особенностям отображения заданных высот на схемах захода на посадку», отработке порядка выполнения полётов с использованием давления аэродрома, а также процедуре установки и контроля давления на барометрических высотомерах.
Эксперты фактически сделали вывод, что пилоты толком не умели этого делать, потому и ошибались.
У авиакомпании «Ангара» отзывают лицензии.
Сам Ан-24 был выпущен в далёком 1976 году, на момент катастрофы он летал 49 лет. Самолёт ремонтировали за это время восемь раз. Также известно, что с 2018 Ан-24 несколько раз попадал в авиационные происшествия. Проблемы были в отказе генератора и с радиосвязью. Но лётное свидетельство самолёта было действительно до 2036 года. В марте 2025, незадолго до катастрофы, экипаж этого же самолёта запрашивал возврат на стоянку из-за отказа одного комплекта радиостанции. Поэтому авиакомпанию «Ангара» начали тщательно проверять.
«Проверка, в частности, выявила нарушения в деятельности “Ангары” как организации по техническому обслуживанию. Например, документация оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимые инструменты и оборудование не использовались», — пояснили в Росавиации.
Росавиация закрыла учебный центр «Ангары» за плохую подготовку пилотов и техников. Проверка показала, что центр нарушал правила обучения специалистов для самолётов Ан-24/26 и вертолётов Ми-8. Также у авиакомпании «Ангара» забрали лицензию на техническое обслуживание самолётов. Это значит, что компания больше не имеет права ремонтировать и обслуживать воздушные суда и их запчасти.
Была информация, что перевозчика и вовсе могут закрыть. У «Ангары» были рейсы в Усть-Кут и Бодайбо — города на севере Приангарья. В Минтрансе Иркутской области рассказали, что перевозками будет заниматься другая авиакомпания. Так, в Бодайбо рейсы может обеспечить «ИрАэро».
«В настоящее время авиасообщение с городом Усть-Кут Иркутской области осуществляется рейсами авиакомпании “ЮТэйр” согласно установленного расписания», — сказал глава министерства транспорта Иркутской области Максим Лобанов.
Напомним, ЧП с Ан-24 произошло в Амурской области 24 июля 2025 года. Самолет выполнял рейс по маршруту «Хабаровск — Благовещенск — Тында». Он не смог сесть в Тынде с первого раза и ушел на второй круг, во время выполнения которого с экипажем пропала связь. Обгоревшие обломки самолета нашли недалеко от Тынды в лесу.
На борту было 48 человек, в том числе шесть членов экипажа. Никто не выжил. Избежать смерти удалось лишь одной пассажирке, которая в последний момент отказалась от полета, ее историю можно прочитать здесь. А в этом материале мы рассказывали об экипаже Ан-24.
После трагедии Восточное МСУТ СК России возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». Известно, что следствие с самого начала рассматривало две версии причин катастрофы: техническую неисправность самолета и ошибку пилотов.