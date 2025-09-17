В Иране казнили обвиненного в шпионаже в пользу Израиля мужчину

Конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня, когда Израиль начал военную операцию против Ирана. В ответ на это Иран провел атаку. Спустя девять дней США присоединились к конфликту, нанеся авиаудары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. В результате президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения о перемирии между Израилем и Ираном. Режим прекращения огня был введен 24 июня.